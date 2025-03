Ferrari, presa in giro epocale: la Red Bull se la ride

Infieriscono sulla Rossa, disastrosa a Melbourne: “Almeno non abbiamo aspettato tanto quanto loro”

Disastro totale della Ferrari a Melbourne, nel primo GP del Mondiale 2025 di Formula 1. Charles Leclerc ha finito la gara al nono posto, addirittura dietro di lui il grande atteso Lewis Hamilton.

Le due Rosse a distanza siderali dalla McLaren di Norris: +19.826 il monegasco, +22.473 l’inglese che se l’è presa coi box per la durata della pioggia: “Mi avevate detto che avrebbe piovuto poco”, lo sfogo dell’ex Mercedes che poi ha chiesto scusa.

“È stata una delle gare più dure della mia carriera – le parole a ‘Sky Sport’ di Hamilton subito dopo il Gran premio australiano – Essere in quelle condizioni per la prima volta sotto la pioggia, su questa macchina e con questa power unit, con tutte le funzioni dello sterzo da gestire e le comunicazioni nuove con gli ingegneri è stata una sfida”.

Almeno pubblicamente, però, il sette volte campione del mondo ha manifestato un po’ di ottimismo in ottica futura: “Non penso che la macchina sia così lontana dalle altre come si è visto oggi, putroppo anche in qualifica non siamo riusciti a tirare fuori il meglio dalla vettura”.

Formula 1: ordine d’arrivo GP d’Australia, Classifica Piloti e Costruttori

CLASSIFICA FINALE GP D’AUSTRALIA

1 Norris (McLaren)

2 Verstappen (Red Bull Racing) +0.895

3 Russell (Mercedes) +8.481

4 Antonelli (Mercedes) +10.135

5 Albon (Williams) +12.773

6 Stroll (Aston Martin) +17.413

7 Hulkenberg (Sauber) +18.423

8 Leclerc (Ferrari) +19.826

9 Piastri (McLaren) +20.448

10 Hamilton (Ferrari) +22.473

CLASSIFICA PILOTI DOPO IL PRIMO GP

1 Lando Norris (McLaren) 25 punti

2 Max Verstappen (Red Bull Racing) 18

3 George Russell (Mercedes) 15

4 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 12

5 Alexander Albon (Williams) 10

6 Lance Stroll (Aston Martin) 8

7 Nico Hulkenberg (Sauber) 6

8 Charles Leclerc (Ferrari) 4

9 Oscar Piastri (McLaren) 2

10 Lewis Hamilton (Ferrari) 1

COSTRUTTORI

1 McLaren 27 punti

2 Mercedes 27

3 Red Bull 18

4 Williams 10

5 Aston Martin 8

6 Sauber 6

7 Ferrari 5

Marko infierisce sulla Ferrari: “Almeno non abbiamo aspettato tanto…”

Sulla domenica orrenda della Ferrari, e soprattutto sullo stato d’animo dei tifosi oltre che dell’intero team, ha infierito il consulente della Red Bull. A proposito del secondo posto di Max Verstappen, Helmut Marko ha fatto un parallelismo con l’attesa/gestione della sosta per il cambio gomme da parte di Vasseur e soci.

“Anche se fossimo rientrati un giro prima – ha spiegato a ‘Sky Sports DE’ – saremmo finiti comunque in seconda posizione dopo la sosta. Penso sia valsa la pena rischiare. Almeno non abbiamo aspettato tanto quanto la Ferrari…“, che in Cina – nel prossimo weekend – sarà chiamata a un riscatto immediato per cancellare la figuraccia di Melbourne e togliere il sorriso, beffardo, dai volti degli avversari.