Inter, dal mercato al rinnovo di Inzaghi: Marotta, “Ci sono tutti i presupposti perché prosegua con noi”

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, qualche giorno dopo il successo contro l’Atalanta ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport. Nerazzurri che competono su più fronti tra Serie A, Coppa Italia e Champions League sognando un nuovo Triplete come accaduto nel 2010. “Siamo l’Inter, dobbiamo competere fino alla fine anche con delle pressioni più forti. Noi nel momento giusto ci siamo, poi se qualcuno sarà più bravo di noi ci inchineremo e gli faremo i complimenti”.

Tra i tanti temi affrontati dal numero uno del club di Viale della Liberazione c’è anche il prolungamento di contratto di Simone Inzaghi in scadenza nel 2026 con l’allenatore piacentino che potrebbe a fine stagione firmare un nuovo accordo. “Lo abbiamo sempre fatto a bocce ferme. Ci sono tutti i presupposti perché prosegua con noi. Non è in scadenza, ma comunque è giusto rinnovare al momento adatto. Quello che conta è la simbiosi che si è creata tra lui e la società, questi sono i presupposti per andare lontano. Con lui siamo cresciuti tutti, stiamo attraversando un ciclo che non è ancora concluso. C’è una nuova proprietà che dà nuova linfa, nuova determinazione, nuovi obiettivi. C’è uno stadio che comunque è uno strumento significativo. Gli azionisti credono nel progetto sportivo, ci sono tutti i presupposti per andare avanti insieme”.

Marotta, tra rinnovo di Inzaghi e mercato: le parole del presidente

“In questo momento storico le società si modellano in base ad un nuovo modello socio-economico dell’Europa sportiva. In Italia non siamo più nell’Eldorado degli anni Novanta e Duemila, oggi spendere tanto per un giocatore non è possibile; bisogna fare di ogni virtù la propria capacità e quindi bisogna essere bravi a fare una squadra competitiva raggiungendo la sostenibilità che va sempre sostenuta”.