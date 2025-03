Inter, infortunio Dumfries: i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie dall’Olanda sull’infortunio di Denzel Dumfries dopo il problema muscolare accusato contro l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato in cui la squadra allenata da Simone Inzaghi si è imposta per 2-0 allungando a +3 sul Napoli e a +6 proprio sugli orobici.

L’esterno dell’Inter, dopo essere stato convocato dagli Oranges, per i prossimi impegni con la Nazionale e aver risposto alla chiamato di Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, ha dovuto lasciare il ritiro dopo essersi sottoposto ai consueti accertamenti di rito.

Infortunio Dumfries: i tempi di recupero

Denzel Dumfries verrà rivalutato dallo staff medico dell’Inter nei prossimi giorni per stabilire la reale entità dell’infortunio: secondo quanto appreso l’ex PSV dovrebbe saltare le prossime tre sfide tra Serie A e Coppa Italia: l’Udinese (30 marzo), l’andata contro il Milan (2 aprile) e il Parma (5 aprile).