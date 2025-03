Inter, nuovo assalto di mercato! Osservatori al lavoro

Inter, occhi su Martin Baturina: uno scout presente a Dinamo Zagabria-Lokomotiva

L’Inter prosegue la sua ricerca di giovani talenti in Europa e ha messo nel mirino Martin Baturina, centrocampista classe 2003 della Dinamo Zagabria. Secondo quanto raccolto da Sportitalia.com, un osservatore nerazzurro era presente alla sfida tra Dinamo Zagabria e Lokomotiva Zagabria per monitorare da vicino il talento croato, già nel giro della nazionale.

L’interesse della Fiorentina e il valore di mercato

Baturina era stato già cercato con insistenza dalla Fiorentina la scorsa estate. La società viola aveva presentato due offerte per assicurarsi il gioiellino della Dinamo negli ultimi giorni di mercato:

Prima offerta: 12,5 milioni di euro di parte fissa più 2 milioni di bonus.

Seconda offerta: 15 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Entrambe le proposte sono state rifiutate dalla Dinamo Zagabria, che chiedeva circa 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. Una formula simile a quella utilizzata per la cessione di Petar Sucic, altro giovane talento croato acquistato dall’Inter nella sessione invernale.

L’Inter e la strategia sui giovani talenti croati

L’Inter ha già dimostrato grande attenzione verso il mercato croato con l’acquisto di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria nel mercato di gennaio. Il centrocampista, classe 2003, può giocare sia come mezzala che in un centrocampo a due ed è stato acquistato dai nerazzurri per: 14 milioni di euro di parte fissa più 2,5 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita

Anche Sucic era stato cercato in precedenza da un altro club italiano, il Como, che aveva tentato di acquistarlo nella scorsa estate. Il club lombardo, neo-promosso in Serie A, aveva offerto 7 milioni di parte fissa più 1 di bonus, ma la proposta è stata rifiutata, poiché la Dinamo chiedeva almeno 9 milioni di parte fissa più 1 di bonus.

Baturina: un talento da seguire

Martin Baturina è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio croato. Dotato di grande visione di gioco e tecnica, è un centrocampista creativo capace di fare la differenza nella manovra offensiva della sua squadra. Le sue qualità non sono passate inosservate e diversi club europei stanno seguendo con attenzione la sua crescita.

In stagione ha realizzato 4 goal e 8 assist in HNL, il massimo campionato croato, e un gol contro il Milan in Champions League ed un gol e un assist contro il Monaco, sempre in Champions League.

Lorenzo Lepore