La ricetta di Inzaghi: ecco il piano della capolista!

Missione compiuta nella migliore maniera possibile, e riposo per chi non prenderà parte agli impegni con le Nazionali. La ricetta di Simone Inzaghi per premiare chi ha contribuito all’invidiabile situazione della sua Inter, in corsa su tutti i fronti e reduce dal successo di Bergamo che ha rinsaldato la leadership interista in vetta alla classifica, è semplice ed immediata.

I lavori ad Appiano riprenderanno venerdì dopo 4 giorni pieni di stop per chi non è stato convocato dal proprio commissario tecnico, mentre sarà anticipata a mercoledì la ripresa per il lavoro di chi deve smaltire qualche problema fisico.



E’ il caso di Thuram, risparmiato da Deschamps per favorire il recupero del guaio alla caviglia, e di Dumfries, che non partirà con l’Olanda a causa del colpo subito al Gewiss e rimasto a Milano con la prospettiva di ottimizzare i tempi per il percorso di riabilitazione.

Sono quindi 10 i componenti della rosa nerazzurra che hanno raggiunto il ritiro della propria nazionale, iniziando dagli Azzurri che proseguiranno il lavoro ad Appiano Gentile sede del ritiro in vista di Italia-Germania, passando per chi sarà chiamato a trasferte decisamente più lunghe come Lautaro Martinez che fronteggerà Uruguay e Brasile con la maglia della sua Argentina.

Dita incrociate dunque per Simone Inzaghi, prossimo a risolvere l’emergenza infortuni ma speranzoso di non ricevere aggiornamenti contrari dagli impegni dei suoi giocatori: chiamati dopo la sosta a far ripartire l’assalto a tutte le competizioni che vedono l’Inter protagonista assoluta. Esattamente come dimostrato nello scontro diretto di Bergamo.

L’Inter tornerà in campo domenica 30 marzo alle 18:00 per la 30ª giornata di campionato a San Siro contro l’Udinese.