Lazio, infortunio Castellanos: ecco quali partite salterà

Nuova tegola per l’attacco della Lazio con un altro infortunio per Castellanos: il centravanti argentino dovrebbe restare ai box per qualche settimana saltando presumibilmente il prossimo impegno di campionato contro il Torino.

Marco Baroni dovrà rinunciare ancora una volta al Taty e soprattutto dopo il ko contro il Bologna, i biancocelesti dovranno riscattare e dimenticarsi del 5-0 del Dall’Ara, senza fare affidamento all’ex Girona.

Infortunio Castellanos: il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare a carico del soleo sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero.