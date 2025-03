Nazionale U21, un ‘big’ lascia il ritiro: i dettagli

Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell’Inter ma in forze allo Spezia, è costretto a lasciare il ritito della Nazionale Under 21 a causa di una contusione subita. Lo staff medico della nazionale, in accordo con il CT Nunziata e anche con lo staff tecnico dello Spezia di Luca D’Angelo, ha optato per farlo riposare, concedendogli qualche giorno di riposo in più.

Esposito non è comunque a rischio per la sfida contro il Brescia che i liguri giocheranno nell’ultima settimana di marzo.

Le parole di D’Angelo post-Modena

Lo Spezia ha pareggiato sabato scorso contro il Modena. Di seguito riportiamo le dichiarazioni di Luca D’Angelo, tecnico degli aquilotti: “È stata un partita non semplice contro un Cesena molto forte in ripartenza, ma la squadra ha creato tanto e ha provato a vincere fino alla fine; siamo stati esemplari dal punto di vista motivazionale e abbiamo avuto numerose occasioni, ma alla fine torniamo a casa con un punto e un po’ dispiace. La squadra ha giocato prevalentemente nella metà campo del Cesena, una squadra in piena zona playoff, e avremmo meritato sicuramente qualcosa in più”.

“Il gruppo ha giocato una buonissima partita, tenendo anche conto che non giocava dall’inizio da Carrara. Io sono contento della prestazione della squadra, concedere poche occasioni al Cesena significa aver fatto comunque una buona partita. Sono molto contento di quanto abbiamo fatto oggi, venire a Cesena e giocare così non è da tutti, ora giochiamoci le nostre carte fino alla fine”.

Focus finale sul rigore sbagliato da Lapadula: “Lapadula nell’occasione del rigore guadagnato è stato bravissimo, dispiace che non lo abbia trasformato, ma io non mi arrabbio mai quando un mio calciatore fallisce dal dischetto, perché anche a Maradona, il più grande di tutti, è capitato di sbagliare dagli undici metri”.

Il focus, dopo la sosta, sarà sugli ultimi appuntamenti.

Il Pisa ha un vantaggio di cinque lunghezze. E lo Spezia vuole provarci ancora. Se non sarà promozione diretta, i liguri ci proveranno attraverso i playoff.