Schumacher, l’annuncio è definitivo: addio ad una leggenda

L’annuncio lascia tutti a bocca aperta, incredibile quanto accaduto: ecco cos’è successo riguardo Schumacher e non solo

Il passaggio di Michael Schumacher in Ferrari nel 1996 sembrava poter regalare alla Rossa un periodo felice, ma il tedesco è andato ben oltre le aspettative. Dopo aver debuttato in Jordan nel 1991, Schumi passa immediatamente alla Benetton dove conquista i suoi due primi titoli mondiali nel 1994 e 1995.

Arrivato in Ferrari con grandi aspettative, Schumi riesce a fare meglio del previsto dominando la Formula 1 dal 2000 al 2004 compresi per un totale di cinque titoli Mondiali consecutivi, un record che potrebbe essere raggiunto quest’anno da Max Verstappen in RedBull.

Momenti unici a cifre clamorose: annuncio ufficiale

Ancora oggi il periodo di Schumacher in Ferrari è visto come qualcosa di irripetibile, quasi magico, uno di quei binomi capaci di rendere iconico un periodo storico. Questo porta ad assumere ancora più valore ora rispetto a quello di diversi anni fa.

Per questo la collezione di F1 di Bernie Ecclestone ha raggiunto prezzi da capogiro per un totale di 650 milioni di dollari di valore complessivo. Cifre pazzesche che giustificano pezzi di storia unici ed inimitabili. Ecclestone, arrivato all’età di 94 anni, ha deciso di vendere la sua collezione, tra cui anche alcune monoposto Ferrari da urlo.

Come per esempio la Ferrari F2002 di Schumacher con 11 vittorie nel campionato 2002 che è stata venduta a 13 milioni di dollari. E poi ancora la Brabham BT46B di Niki Lauda e la Ferrari 375 F1 di Alberto Ascari. Molti collezionisti sono rimasti acciecati dalla collezione, specialmente perché ogni auto è mantenuta in condizioni impeccabili.

Anche se può sembrare un mercato di nicchia, molto esclusivo sia per costi che per oggetti venduti, l’interesse per le monoposto è in continua crescita. Questa collezione in particolare rappresenta un moneto storico poiché gli oggetti venduti raccontano pagine incredibili di sport che vanno assolutamente protette e preservate.