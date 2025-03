Serie A, un ex Inter e Juve dice addio al calcio direttamente a San Siro

Attraverso un breve video pubblicato sul proprio account Instagram, Antonio Candreva ha annunciato il ritiro dal calcio. Dopo l’ultima avventura alla Salernitana in cui ha anche indossato la fascia da capitano, l’ex centrocampista della Lazio, ha superato le 500 presenze in Serie A oltre a vestire la maglia dell’Italia per ben 54 occasioni.

Cresciuto nelle fila della Ternana, Candreva poco prima di ritirarsi ha giocato in lungo e in largo nel massimo campionato italiano con le casacche di Inter, Sampdoria, Juventus e Lazio tra le tante e con i biancocelesti ha anche vinto una Coppa Italia nella stagione 2012-13.

Ritiro Candreva: il messaggio social

“Caro calcio, oggi è uno dei giorni più importanti della mia vita: è arrivato il momento di salutarti. Qui, a San Siro, nella ‘Scala del calcio’ dove ho giocato la mia ultima partita. Trent’anni fa è iniziato il mio viaggio con te, tra gioie e dolori, sacrifici e vittorie e di sicuro tante emozioni. Ho vissuto il mio sogno, la mia passione. Non lo considero un addio ma solo un nuovo punto di partenza. Grazie calcio, ci vediamo presto!”, questo il video pubblicato su Instagram.

IL VIDEO PUBBLICATO DA ANTONIO CANDREVA SU INSTAGRAM