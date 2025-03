Sinner spiazzato, la proposta è ‘terribile’: “Faccio schifo”

Jannik Sinner è alle prese con la squalifica, ma resta uno dei personaggi sportivi italiani: la proposta che gli arriva è ‘terribile’

Uno dei fuoriclasse dello sport italiano. Jannik Sinner, pur restando fermo per la squalifica causata dal caso clostebol, resta un riferimento ambito per tutti gli appassionati del nostro paese.

Un riferimento per i tifosi, che aspettano con ansia il suo ritorno in campo, pronti ad esultare per ogni suo punto ed esaltarsi per i suoi trionfi, ma anche un riferimento per chi lo sport lo pratica per professione. Qualcuno come Federica Brignone, anche lei autentica fuoriclasse nella sua disciplina: gli sci.

La 34enne si avvia a vincere la sua seconda coppa del Mondo generale dopo quella del 2020, un traguardo mai raggiunto da nessuna sciatrice italiana: l’appuntamento è ormai soltanto questione di tempo perché la valdostana ha messo un distacco abissale tra sé e le inseguitrici. Nella settimana delle finali in programma dal 20 al 27 marzo, la campionessa italiana avrà la possibilità di chiudere un anno fantastico vincendo anche tre coppe di specialità (comanda in Discesa e SuperG, mentre è seconda in Slalom).

La Brignone è pronta a fare incetta di trofei, proprio come ha fatto Sinner prima dello stop forzato. Proprio a Sinner si rivolge la sciatrice nel corso dell’intervista da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’. Un’intervista nella quale super Federica avanzata una proposta al campione della racchetta, proposta non presentata però nel migliore dei modi.

Sinner, la Brignone lo ‘sfida’ a tennis

La sciatrice, che ha vinto anche tre medaglie olimpiche, ha affermato infatti di voler giocare a tennis con il numero 1 al mondo.

“Mi piacerebbe giocare a tennis con Sinner, anche sciare certo, ma lui in questo è bravissimo. È campione del Topolino che è come essere campione del mondo Under 14“. Insomma, non proprio l’ultimo arrivato come invece, almeno da quanto dice è la Brignone con la racchetta in mano. “Gliel’ho mai detto di voler giocare a tennis con lui? Non ho mai osato chiederglielo, ma – aggiunge – non si divertirebbe: faccio schifo a giocare a tennis. Non vedrei neanche la sua pallina“.

Proposta non proprio formale quella della Brignone che però ora sarà sicuramente arrivata alle orecchie di Sinner. E chissà che presto non ci sia un doppio duello tra due campioni dello sport italiano: Brignone contro Sinner prima racchetta in pugno, poi sci ai piedi per celebrare due fenomeni del nostro paese.