Sinner vicino al rientro: il numero 1 del mondo disputerà l’ATP di Amburgo a maggio

Jannik Sinner parteciperà al torneo ATP 500 di Amburgo in programma dal 17 al 24 maggio nella città tedesca. L’annuncio arrivato via social e confermato Enric Molina Mur, direttore del torneo tedesco “La partecipazione di Jannik Sinner, l’attuale numero uno al mondo e tre volte vincitore del Grande Slam, è una pietra miliare per il nostro torneo ed un momento storico”.

Queste le prime considerazioni dell’atleta altoatesino, numero 1 del Ranking: “Sono entusiasta di fare il mio debutto all’Hamburg Open, un torneo con molta storia nel nostro sport. I tifosi creano sempre un’atmosfera fantastica sul bellissimo campo centrale. Non vedo l’ora di giocare al Rothenbaum a maggio e non vedo l’ora di visitare finalmente Amburgo”.