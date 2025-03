Terremoto in MotoGP, scoperta l’irregolarità: cambia la classifica

Cambia la classifica di MotoGP dopo che è venuta alla luce un’irregolarità: modificato l’ordine di arrivo, tutti i dettagli

Cambia la classifica in MotoGP dopo la gara corsa in Argentina. I commissari hanno individuato una irregolarità che ha portato alla squalifica del pilota.

Novità dunque nell’ordine di arrivo di un Gp che ha visto ancora una volta vincitore Marc Marquez: lo spagnolo ha calato il poker, quattro vittorie su quattro gare, tra sprint e Gp della domenica e già ha preso il largo in classifica. Dietro di lui continua a collezionare podi il fratello Alex, ancora una volta secondo, mentre Pecco Bagnaia conferma le difficoltà chiudendo al quarto posto, dietro anche Morbidelli.

Il pilota italo-brasiliano riporta il team Vr46 sul podio dopo quasi un anno di assenza e lo fa confermando il feeling mostrato fin dalla prima gara dell’anno. In attesa di scoprire se sarà davvero un dominio Marquez dall’inizio alla fine del campionato, non si può sottolineare la bella prestazione di Ai Ogura, il rookie della MotoGP che ha chiuso la gara all’ottavo posto, dopo aver collezionato un quarto e un quinto posto in Thailandia.

Un buon risultato che è stato però cancellato dai giudici a causa di una irregolarità emersa nei controlli successivi alla gara.

MotoGP, Ogura squalificato: la nuova classifica

I controlli, come annunciato dalla stessa Aprilia Trackhouse, hanno evidenziato la presenza di un software non omologato e per questo il giapponese, campione in Moto2 lo scorso anno, è stato squalificato ed ha perso quindi i punti conquistati in pista.

“Un errore tecnico ha portato all’installazione di una centralina sbagliata sulla moto da corsa #79 utilizzata per il Gran Premio d’Argentina – il comunicato del team – , che la giuria ha considerato una violazione delle regole di omologazione dopo la gara e quindi ha squalificato Ai dall’ordine d’arrivo“. Nella nota si specifica che l’errore non ha dato alcun vantaggio in pista al pilota, sottolineando come “le prestazioni di Ai sono state impeccabili”, riuscendo a risalire fino all’ottava posizione, ma che “senza alcuna colpa, la sua moto non era conforme all’attuale omologazione“.

Con la squalifica di Ogura, entra in top ten Luca Marini, così diventano tre le Honda nelle prime dieci posizioni. Guadagna una posizione anche l’altro pilota del team Trackhouse, Raul Fernandez. Lo spagnolo sale al quindicesimo posto e porta quindi a causa un punto, compensando – soltanto in parte ovviamente – la squalifica del compagno di team.