VIDEO – Criscitiello: “Conte non è soddisfatto delle mosse del Napoli”

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, nel nuovo video pubblicato sul suo canale Youtube, si è concentrato sulla vittoria dell’Inter contro l’Atalanta, ma non solo. Focus anche sul Napoli. Di seguito un estratto testuale, a seguire il link per accedere direttamente al video pubblicato su Youtube.

“Scudetto: c’è l’Inter, c’è il Napoli e c’era l’Atalanta. I bergamaschi hanno sprecato troppe occasioni. L’Inter quest’anno potrebbe vincere il secondo tricolore consecutivo, la squadra di Simone Inzaghi è la più completa. Il tecnico dei nerazzurri sta dimostrando di avere grandi qualità, sta dimostrando di volere questo tricolore. A Napoli è diverso: i tifosi sono straordinari e continuano a spingere, ma il presidente De Laurentiis è stato abbastanza chiaro non con le parole ma con i fatti. La squadra andava rinforzata, e in quel momento, tra l’addio di Kvara e l’infortunio di Neres, ha iniziato a zoppicare”.

“A De Laurentiis interessava mantenere più un piazzamento per la prossima Champions League che continuare a vincere. Conte non è soddisfatto di come il Napoli si sia mosso e le cose le conosce. Tra Como e Venezia Conte ha sprecato un patrimonio. Il Napoli lo Scudetto lo vuole a chiacchiere e non con i fatti”.