Juve-Vlahovic, lo sfottò dei tifosi diventa virale e il Ct della Serbia attacca l’allenatore bianconero

Nell’ultimo weekend prima della sosta per le Nazionali, la Fiorentina ha superato la Juventus per 3-0 con Dusan Vlahovic che ha assistito dalla panchina al match per tutti i 90 minuti dopo il clamoroso errore contro l’Atalanta. Al momento del suo ingresso in campo, il serbo è entrato in campo scivolando e regalando di fatto il pallone a Lookman con un retropassaggio ai limiti dell’incredibile permettendo al nigeriano di segnare il definitivo 4-0.

Dopo essersi trasferito a Torino nel 2022, Dusan Vlahovic, nel mercato di riparazione, con un gol al debutto in Serie A e in Champions League, l’attaccante della Juventus non è mai riuscito a segnare contro i suoi acerrimi rivali da ex: 0 gol e altrettanti assist per il classe 2000 convocato di recente dalla Serbia per i prossimi impegni con la Nazionale.

“Dusan Vlahovic dov’è?”. Così lo stadio Artemio Franchi nei confronti dell’ex attaccante gigliato: una grande soddisfazione per i tifosi della Fiorentina contro Vlahovic piuttosto sofferente in panchina come dimostrato anche dalle telecamere di DAZN.

Tifosi della Fiorentina contro Vlahovic: il serbo riparte dalla Nazionale

Dall’arrivo di Kolo Muani nel mercato di riparazione è completamente cambiato il suo impiego alla Juventus con Vlahovic, che salvo sorprese, in estate, dirà ai bianconeri considerando il contratto in scadenza nel 2026 e con un rinnovo sempre più lontano!

A difendere l’attaccante ci ha pensato il commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojkovic, che in vista dei prossimi impegni di Nations League contro l’Austria ha duramente attaccante, in modo particolare, l’allenatore italo-brasiliano, Thiago Motta in conferenza stampa: “Qui in nazionale Vlahovic potrà dimostrare che quello che gli stanno facendo alla Juve non va bene“.

Poi aggiungendo: “Ho una buona e alta opinione di Vlahovic e delle sue qualità. Nel calcio arriva un momento in cui si respira un’aria negativa nel club. Non entrerò nei dettagli e non commenterò il motivo per cui non gioca e se dovrebbe, invece, essere impiegato di più. Sono affari loro. Noi apprezziamo Dusan come uno dei tasselli più importanti del nostro gioco e con me giocherà sempre“.