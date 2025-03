Alex Zanardi, il video è un regalo: fan estasiati

Alex Zanardi non smette di stupire: l’atleta bolognese è entrato ancora di più nel cuore dei suoi numerosi fan

Alex Zanardi non è solo uno sportivo, ma un vero e proprio esempio per milioni di fan in tutto il mondo che continuano a celebrare l’ex pilota di Formula 1. Anche dopo l’incidente avvenuto in Germania, dove perse entrambe le gambe, Alex non si è mai arreso.

Dalle monoposto di F1 è passato all’handbike, avvicinando molte persone a questo sport e lasciando il segno a livello mondiale ricevendo tantissime medaglie in occasione dei Giochi Olimpici di Londra nel 2012 e quelli successivi a Rio nel 2016.

Oltre lo sport: gli insegnamenti di Zanardi

Zanardi come detto è tutt’ora una fonte di ispirazione e un esempio per tutti. La sua forza di volontà e la resilienza lo hanno reso una leggenda dello sport mondiale, conosciuto ovunque e con una grande reputazione che ha voluto sfruttare nella maniera migliore.



Il bolognese ha scritto diversi libri, sia per il pubblico adulto con aneddoti del passato in Formula 1 sia per i più piccoli, in modo da avvicinarli all’handbike e tutti gli sport paralimpici. Un modo esemplare di parlare delle sue difficoltà al mondo intero.

Inoltre ha condotto “E se domani” e “Sfide”, rispettivamente un programma di divulgazione scientifica e uno sportivo. Sul canale X di Rai Scuola invece si è soffermato per parlare di storia con un video su Giulio Cesare. A dimostrazione di quanto Zanari non si sia impegnato solo dal lato sportivo.