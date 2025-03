Al-Nassr, trattativa con un ex Manchester United per il ruolo di direttore sportivo

Dan Ashworth potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo dell’Al-Nassr, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluigi Longari: l’ex dirigente con esperienze alle spalle in Premier League con Newcastle e Manchester United è in trattativa con il club gialloblù in cui militano Sadio Mané e Cristiano Ronaldo.

Dal Newcastle al Manchester United: Ashworth licenziato dopo 5 mesi

Dopo neanche cinque mesi dal suo nuovo incarico con i Red Devils, il Manchester United aveva speso 2,5 milioni di euro per l’ex direttore sportivo del Newcastle, poi licenziato nel mese di dicembre, con il nuovo dirigente che avrebbe dovuto guidare la rinascita del club inglese guidato da Sir Jim Ratcliffe.

Decisiva la sconfitta contro il Nottingham Forest, con Dan Ashworth di fatto cacciato dallo United e ora pronto ad una nuova avventura, lontano dall’Europa e presumibilmente in Saudi Pro League.