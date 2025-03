Batosta Hamilton, l’accusa è senza precedenti

L’inizio non esaltante di Hamilton in Ferrari è stato subito al centro delle critiche con parole forti contro il britannico

L’esordio di Lewis Hamilton in Ferrari non è stati di certo memorabile. Per diversi motivi, il pilota sette volte campione del mondo si è dovuto accontentare del decimo posto, due posizioni indietro rispetto al compagno di scuderia monegasco Charles Leclerc.

Un weekend non positivo, a partire dalle qualifiche fino alla gara vinta da Lando Norris, seguito da Max Verstappen e George Russell. In ogni caso è stato un GP molto complesso con ben sei ritiri con Hadjar, Doohan, Sainz, Alonso, Bortoleto e Lawson non classificati.

Ferrari, sentenza netta su Hamilton: parole durissime

Lewis Hamilton è stato però quello più contestato, almeno dalla stampa inglese. Precisamente il Daily Mail che si è scagliato senza mezzi termini contro il sette volte campione iridato. Parole che hanno fatto discutere quelle utilizzate dal tabloid inglese.

“L’avventura di Lewis Hamilton in Ferrari ha già il sapore di un tour d’addio”. Così il Daily Mail apre il proprio articolo su Hamilton. “È determinato a godersi il viaggio, anche se dovesse rivelarsi accidentato, come accaduto questo fine settimana. Ha chiuso al decimo posto su quattordici piloti arrivati al traguardo in una gara segnata dalla pioggia, ammettendo di aver avuto poca fiducia in se stesso“.

Le parole più forti arrivano però alla fine:“Dopo essersi qualificato ottavo, una posizione dietro al compagno di squadra Charles Leclerc, Hamilton sorrideva come se avesse vinto alla lotteria. E, in un certo senso, lo ha fatto: il suo contratto da 60 milioni di sterline all’anno aiuta sicuramente a placare le frustrazioni, così come il sogno di una vita finalmente realizzato, quello di indossare il rosso Ferrari”.