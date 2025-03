Dinamo Zagabria in cerca del Direttore Sportivo: Burdisso declina la proposta

Nicolás Burdisso rifiuta la Dinamo Zagabria: vuole lavorare in Serie A, Premier League o La Liga

Nicolás Burdisso, ex collaboratore del direttore sportivo della Fiorentina e Boca Juniors, è stato recentemente accostato alla Dinamo Zagabria per il ruolo di direttore sportivo. Per l’argentino sarebbe stata la prima esperienza in Europa in prima linea dopo l’avventura in viola alle spalle di Pradè. Il club croato, alla ricerca di un profilo per la gestione dell’area tecnica, aveva inserito il nome dell’argentino nella sua lista di candidati sondando la possibilità di un incontro per valutare la sua disponibilità.

Tuttavia, secondo quanto raccolto da Sportitalia, Burdisso avrebbe gentilmente declinato l’opportunità, esprimendo il desiderio di continuare la sua carriera in un club di Serie A, Premier League o La Liga. L’argentino, infatti, punta a un’esperienza in una delle principali leghe europee, dove ritiene di poter valorizzare al meglio le sue competenze acquisite sia in campo che dietro la scrivania.

Dopo aver collaborato con l’area scouting della Fiorentina dal 2021 al 2024, Burdisso ha lasciato il club toscano ed è attualmente in attesa di una nuova avventura professionale. Durante il suo periodo a Firenze, ha contribuito alla crescita della squadra, cercando giocatori di talento dal Sudamerica nel tentativo di consolidare la struttura tecnica del club. La sua esperienza e la sua rete di contatti lo rendono un profilo molto richiesto nel panorama calcistico europeo.

Per ora, l’ex difensore della nazionale argentina resta in attesa della proposta giusta, con l’obiettivo di tornare presto in un ruolo da protagonista nel calcio europeo.

Lorenzo Lepore