Il cantante Masini: “Quando si batte la Juve è sempre una goduria”

Marco Masini, cantante e tifosissimo della Fiorentina, ha parlato al Salotto Viola su RTV38 della vittoria della viola sui bianconeri: “Se sto ancora godendo? Difficile non farlo. Quando si vince 3-0 contro la Juve si gode sempre. Adesso però voglio vedere capire come si comporterà la squadra, che Fiorentina sarà”.

Che ne pensa della sanzione di 50mila euro per la coreografia?

“Per me lo spirito fiorentino non è mai condannabile a meno che non si facciano accuse mirate o si cada nel volgarissimo. Un’espressione che sento dire da quando sono piccolo e, quindi, figuriamoci se posso impressionarmi nel leggerla. Magari qualcuno è più sensibile. Io sono più abituato. Spesso sono stato preso di mira per qualcosa che ho detto o che ho cantato…”.

Palladino riuscirà (nuovamente) a far brillare la sua Fiorentina?

“Palladino diventerà un grande allenatore. Farà un grande percorso. La stagione è ancora tutta da scrivere. Forse, a volte, ha pagato un certo tipo di pressione…perché Firenze vuole vincere”.

Come crede che andrà a finire la stagione viola?

“Non è facile dirlo adesso, perché la vittoria con la Juve potrebbe rischiare di trarre in inganno. Però ti posso dire che questa è una squadra forte. Che sa fare tante cose. Sa andare in verticale, sa chiudersi, sa difendersi bene e sta anche migliorando nel giocare la palla. E’ una squadra, la Fiorentina, che può tranquillamente raggiungere l’Europa League“.