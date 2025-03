Il Milan sogna De Zerbi: come giocherebbe e quali acquisti servirebbero

È uno dei nomi più sognati dai tifosi del Milan: Roberto De Zerbi ha ancora due anni di contratto al Marsiglia, ma difficilmente potrebbe dire di no alla squadra in cui è cresciuto calcisticamente. Ma cosa servirebbe all’ex allenatore del Sassuolo per esprimere al meglio il suo gioco?



Due acquisti tra i titolari e la valorizzazione di diversi giocatori già presenti e caduti un po’ in disgrazia, Mike Maignan in primis. Nel video, analizziamo le possibilità tecnico-tattiche di un eventuale Milan del futuro con Roberto De Zerbi.