Inter, Dimarco e non solo: il punto sull’infermeria nerazzurra, gli aggiornamenti da Appiano Gentile

Nonostante gli infortunati e gli assenti in giro per il mondo, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata a lavorare ad Appiano Gentile per preparare il prossimo impegno di campionato con l’Udinese in programma il prossimo 30 marzo, senza i 10 giocatori convocati dalle rispettive Nazionali, eccezion fatta per Marcus Thuram e Denzel Dumfries rispediti da Francia e Olanda a Milano.

Le prime buone notizie per l’allenatore piacentino arrivano dalla giornata odierna dopo l’importante vittoria contro l’Atalanta per 0-2 che ha permesso di allungare sulle inseguitrici: l’infermeria pian piano si sta svuotando con i vari Piotr Zielinski, Nicola Zalewski, Matteo Darmian e Federico Dimarco che hanno iniziato a lavorare sul campo.

Un aggiornamento non di poco conto per un’Inter impegnata su 3 fronti (Serie A, Coppa Italia e Champions League) con Simone Inzaghi che spera di avere tutta la squadra a disposizione in vista del rush finale di stagione e di un calendario fitto di impegni.

Infortunati Inter: le ultime su Dumfries e Thuram

Rientrati a Milano dopo i rispettivi infortuni, i commissari tecnici di Francia e Olanda, Didier Deschamps e Ronald Koeman hanno preferito rinunciare, a Marcus Thuram e a Denzel Dumfries dopo gli ultimo problemi muscolari.

In attesa delle ultime novità sul figlio d’arte, il tecnico piacentino dovrebbe fare a meno dell’ex PSV per i primi tre impegni dopo la sosta: Udinese, come sottolineato in apertura, l’andata di Coppa Italia contro il Milan e Parma. Inoltre, i prossimi controlli a cui si sottoporranno entrambi chiariranno con esattezza l’entità dei rispettivi infortuni e i tempi di recupero.

Infortunati Inter: gli aggiornamenti su Lautaro Martinez

Come spiegato dall’Argentina, il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, dopo aver lavorato a parte a causa del problema muscolare patito con i nerazzurri, non dovrebbe prendere parte alla prossima sfida contro l’Uruguay con il CT Scaloni che spera di averlo al top della forma in vista del Brasile.

Lo staff medico nerazzurro resterà in contatto con quello dell’Albiceleste per conoscere quotidianamente le condizioni del numero 22 che resterà a disposizione dell’Argentina con l’obiettivo di recuperare per la super sfida contro i Verde Oro.