Ansia Inter, si ferma un titolarissimo in Nazionale: le ultime novità sull’infortunio

Non arrivano buone notizie riguardo Lautaro Martinez: il capitano dell’Inter è arrivato in Argentina infortunato e secondo il quotidiano Olé sarebbe alle prese con un fastidio muscolare al polpaccio destro risalente alla sfida contro il Monza. Un’altra tegola non di poco conto per l’Argentina in vista delle Qualificazioni al Mondiale 2026: contro l’Uruguay, Lionel Scaloni dovrà rinunciare al suo capitano Leo Messi, alle prese con un problema muscolare, oltre alle condizioni precarie di Julian Alvarez, attaccante dell’Atletico Madrid, non al meglio.

La titolarità del Toro contro la Celesta di Bielsa è in dubbio nonostante gli ultimi accertamenti a cui si è sottoposto l’attaccante argentino abbiano escluso ulteriori complicanze con il 22 che continua a sentire fastidi: lo staff medico dell’Albiceleste in costante contatto con quello dell’Inter con il Ct argentino che potrebbe addirittura tenerlo in panchina contro l’Uruguay.

Allo stesso tempo il numero 10 nerazzurro è uno dei calciatori presente nell’elenco dei diffidati e in caso di ammonizione potrebbe saltare il big match successivo contro il Brasile, elemento da tenere in considerazione e con Scaloni che preferirebbe avere Lautaro Martinez al top della forma.

Infortunio e non solo: Lautaro e l’amore per l’Inter

L’Inter Media House ha pubblicato ieri un’anteprima del video che sarà disponibile dopodomani, 21 marzo, sul canale Youtube del club di Viale della Liberazione, dal titolo “In Arte Lautaro”. Un breve documentario sull’attaccante nerazzurro, Lautaro Martinez che ha rivelato il suo legame con l’Inter e la città di Milano. “Do il massimo ogni giorno e non guardo quello che arriva. Fare cento gol con la maglia dell’Inter è bellissimo, fare una finale è veramente unico. Milano è casa mia perché sembra che sono nato qua”.

Dopo un inizio difficile, Simone Inzaghi, allenatore piacentino dei nerazzurri, ha puntato con decisione sul suo capitano che ha totalizzato in stagione 39 presenze impreziosite da 18 gol e 6 assist in 2.957′ giocati. “Quando è arrivata la mia prima figlia Nina, sono rinato, sono diventato ancora più forte come uomo, papà e marito. Spero di portare altri trofei all’Inter perché quando vinci il primo vuoi continuare. Non vedevo l’ora di alzarla la Coppa dello scudetto”.