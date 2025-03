Inter, Lautaro Martinez KO: il comunicato dell’Argentina

Con un comunicato ufficiale l’Argentina ha aggiornato sulle condizioni del capitano dell’Inter: “L’attaccante Lautaro Martínez sarà assente dalla squadra per il doppio appuntamento di marzo a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro”.

Il Toro non prenderà parte ai prossimi appuntamenti con l’Albiceleste contro Uruguay e Brasile e tornerà immediatamente a Milano dove si sottoporrà ai consueti esami strumentali che stabiliranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Un’altra mazzata per Simone Inzaghi in vista del prossimo match di campionato contro l’Udinese e considerando i tanti impegni dei nerazzurri in Coppa Italia contro il Milan e in Champions League contro il Bayern Monaco.

Infortunio Lautaro: dopo Dumfries e Thuram, Inzaghi perde il capitano

Un’altra pedina dell’undici titolare rispedita a casa dopo Dumfries e Thuram con Ronald Koeman e Didier Deschamps che hanno dovuto rinunciare all’esterno e all’attaccante perché in precarie condizioni fisiche e non al meglio.

I controlli dei prossimi giorni stabiliranno con esattezza quante partite dovrà saltare il capitano dell’Inter, nella speranza si tratti di un infortunio di poco conto.