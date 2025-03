La Russia e le scommesse: quando il giro di denaro è putrido

In questi giorni si sta parlando tantissimo del viaggio che Francesco Totti potrebbe fare a Mosca, in Russia, il prossimo 8 aprile, per ricevere un riconoscimento da un’azienda di scommesse. Il momento è particolare e a tre anni dall’invasione russa dell’Ucraina ci si interroga sugli scarsi rapporti tra l’Europa e il regime putiniano.

La piattaforma di scommesse che organizza questo riconoscimento, Bookmaker Ratings, è uno degli hub online utilizzato per il riciclo di denaro proveniente da mercati illeciti. Linkiesta, con un articolo molto approfondito a firma di Massimiliano Coccia, spiega che il nome del sito compare in numerose inchieste originate nel Regno Unito. Le modalità descritte dalle indagini preliminari spiegano che, attraverso l’utilizzo di Telegram, si comprano criptovalute, riconvertendo il denaro sporco in pulito.

Questa piattaforma di scommesse è dunque un service economico per gli scommettitori. Anche diverse Intelligence europee hanno messo nel mirino la piattaforma ‘The Bookmakers.Ru’.