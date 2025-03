Marquez ci prende gusto: affronto a Bagnaia

Moto Gp, Marc Marquez “punge” Pecco Bagnaia: arrivano le dichiarazioni a sorpresa che lasciano di stucco i tifosi.

Il Gran Premio di Argentina ha visto trionfare la Ducati di Marc Marquez che ha potuto prendersi la scena con una vittoria che non fa altro che aumentare tutta la propria fiducia in vista dell’intensa stagione. Il pilota catalano è riuscito a prendersi la vetta della griglia, nonostante abbia riscontrato diverse difficoltà.

L’otto volte campione del mondo, infatti, ha spiegato quali problemi ha dovuto affrontare in pista e come è riuscito, in seguito, ad assecondarli per involarsi verso il traguardo e stappare l’ennesima vittoria in carriera. Ecco quanto affermato:

“Non avevo una grande confidenza col posteriore e a un certo punto mi sono anche detto di accontentarmi, ma poi mi sono sentito meglio con gomme usate e sono riuscito a vincere. Grande gara di mio fratello”.

Marquez senza dubbi: “Titolo? Alex è il mio rivale principale”

Oltre a parlare della sua capacità di raggirare l’ostacolo, ha messo in evidenza anche la prova del fratello Alex. Quest’ultimo si è classificato secondo ed ha dato del filo da torcere a Marc soprattutto negli ultimi istanti della gara:

“Mio fratello ha guidato in maniera incredibile e io ho commesso un errore di cui ha approfittato. Sono riuscito poi a riprendermi, come ho detto, nelle ultime battute”.

Secondo quanto riportato da Marca, in seguito, Marquez ha svelato il suo reale rivale per questa stagione non prendendo in considerazione Pecco Bagnaia, classificatosi quarto in Argentina ed evidentemente in difficoltà. Rispetto a ciò ha tenuto a sottolineare, lanciando la provocazione:

“Per ora è Alex il mio principale rivale per il titolo ma beh, meglio lui di chiunque altro”.

Parole forti che danno seguito ad un altro record stappato in questo Gran Premio dallo stesso pilota spagnolo. Quest’ultimo, infatti, ha eguagliato le 90 vittorie di Angel Nieto nel motomondiale ed ha rilasciato alcune parole in omaggio a lui e alla sua famiglia:

“Sono contento i aver raggiunto il risultato di Angel Nieto e dedico a lui e alla sua famiglia questa vittoria”.

Sulla sua condizione fisica e mentale, ai microfoni di Sky Sport, ha svelato: