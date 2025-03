Pisa, il sogno si avvicina. Ma la dirigenza tiene tutti sul pezzo

Il Pisa continua a correre e c’è la ferma volontà di conquistare la promozione in Serie A. Il club toscano, guidato da una garanzia per il campionato cadetto, vale a dire Pippo Inzaghi, ha cinque lunghezze di vantaggio sul terzo posto occupato dallo Spezia.

La vittoria contro il Mantova, arrivata appunto dopo la sconfitta nello scontro diretto in terra ligure contro lo Spezia, ha riportato entusiasmo alla piazza. Durante la sosta i nerazzurri possono ricaricare le pile, senza però alzare il piede dall’acceleratore.

Il sogno Serie A non è mai stato così vicino per una società che, negli ultimi vent’anni, ha sofferto tanto tra cadute continue e delusioni tra terza serie e campionato cadetto.

Adesso la proprietà è molto solida e c’è garanzia di una prospettiva florida, magari proprio in Serie A.

Il percorso dei nerazzurri

In questa stagione è stato l’atteggiamento battagliero a prevalere sugli avversari. Il traguardo si avvicina sempre di più e anche il direttore sportivo Davide Vaira ha voluto parlare così del momento della squadra: “Mai scontato vincere partite in B. In questa fase del campionato sappiamo che le partite sono più difficili. Quando giochi contro squadre in lotta con la salvezza ancora di più. La squadra contro il Mantova è stata brava. Tutto però nasce dalle prestazioni: noi eravamo tranquilli dopo le partite contro Sassuolo e Spezia. Ci sono dei momenti nei quali le prestazioni sono più importanti del risultato. La sfida con lo Spezia ci ha dato molta consapevolezza”.

Traguardo vicino? Vaira predica calma

“Siamo consapevoli di cosa ci aspetta nelle prossime giornate. Otto partite sono tante. Questo elastico delle ultime giornate può continuare. Una giornata accorceranno, un’altra allungheremo. Dobbiamo mantenere la concentrazione su quello che dobbiamo fare: siamo padroni del nostro destino. La squadra ha la consapevolezza della propria forza. Siamo preparati ad affrontare le ultime partite con grande equilibrio. Nessuno pensa che sia fatta. Sappiamo di dover lavorare duro, con umiltà. Sono molto tranquillo”.