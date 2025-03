Uno degli argomenti centrali in casa Roma, è sicuramente la scadenza del contratto di Paulo Dybala con il direttore sportivo Florent Ghisolfi e l’allenatore Claudio Ranieri che nelle ultime settimane hanno rassicurato l’ambiente sul futuro della Joya.

Dopo il mancato prolungamento di contratto con la Juventus, l’ex numero 10 bianconero ha scelto i giallorossi e l’ex tecnico José Mourinho nonostante i tanti top club europei che avevano bussato alla porta dell’argentino e del suo entourage.

Al momento il 21 dei capitolini non ha risposto alla chiamata dell’Argentina e di Lionel Scaloni per un problema muscolare accusato nell’ultimo match di campionato giocato contro il Cagliari e vinto dalla Roma per 1-0 grazie al gol di Artem Dovbyk, che ha permesso di conquistare tre punti molto importanti poco prima della sosta per le Nazionali.

Per tornare in campo bisognerà attendere almeno un mese con Dybala che dovrebbe tornare a disposizione o per il derby contro la Lazio in programma il 13 aprile o contro l’Hellas Verona sei giorni più tardi, sempre all’Olimpico con la Joya che salterà con ogni probabilità il Lecce e il big match contro la Juventus.

Scadenza contratto Dybala: l’argentino resta alla Roma

La scadenza del contratto di Dybala con la Roma era prevista per fine 2025, ma era presente una clausola nel suo accordo firmato in precedenza con i giallorossi di un prolungamento automatico per un’altra stagione nel caso in cui la Joya avesse totalizzato il 50% di presenze stagionali da almeno 45 minuti.

Il momento giusto è arrivato in Europa League, durante AZ Alkmaar-Roma e poi confermato poco dopo dal direttore sportivo Ghisolfi in occasione della sfida di campionato contro l’Udinese, in cui ha sottolineato l’importanza dell’argentino per il club e per il popolo giallorosso.

Scadenza contratto Dybala: il nuovo stipendio

Grazie al nuovo accordo, lo stipendio annuale dell’argentino salirà fino a 8 milioni di euro a stagione che gli permetterà di diventare uno dei calciatori più pagati della Serie A insieme a Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez.