Schumacher, è l’ultima speranza: aggrappati al passato

L’ultima speranza riporta indietro nel tempo e Michael Schumacher ne è il protagonista: aggrappati al passato

Ha scritto la storia della Ferrari ed è normale che a lui si faccia riferimento ora che le cose sembrano non andare nel verso giusto.

Michael Schumacher non può essere dimenticato a Maranello: troppo forte il legame con il pilota più vincente della storia della Formula 1, uno che è stato capace di vincere cinque titoli mondiali consecutivi al volante della rossa, cosa mai riuscita a nessun pilota prima e dopo di lui. Un autentico campione, un fuoriclasse assoluto a cui si guarda con un pizzico di malinconia quando le cose per la Ferrari non vanno bene.

Manca Schumi, mancano le sue parole, il suo poter essere utile alla causa del Cavallino Rampante anche non essendo più un pilota. Avrebbe potuto suggerire a Leclerc come gestire la concorrenza di Hamilton, oppure dare qualche dritta all’inglese su come farsi amare ancora di più a Maranello. Il tedesco, invece, combatte la sua personale battaglia dal 2013, nascosto ai tifosi e ai curiosi dall’affetto della sua famiglia.

Però il suo nome è sempre legato alla Formula 1 e lo è ancora di più dopo il primo Gran Premio dell’anno. Un GP che ha visto la Ferrari finire malissimo, ottava e decima, appena cinque punti conquistati come era successo soltanto una volta nella propria storia.

Schumacher, la Ferrari si aggrappa a Michael: è già successo

Cinque punti in classifica costruttori dopo una gara è un risultato che a Maranello hanno ottenuto soltanto nel 2003.

Ma con quella stagione ci sono anche altre coincidenze, dopo il primo Gp, che strappano un sorriso ai tifosi della Ferrari. Perché Il 2003 non è soltanto l’anno in cui, come questo appena iniziato, la rossa inizia il Mondiale con appena 5 punti, ma anche la stagione che parte dall’Australia, proprio come questa.

Le coincidenze sono finite? No: nel 2003 a vincere il primo Gp fu una McLaren, proprio come nel 2025. Ancora: nel 2003 finì la serie record di Schumacher in testa alla classifica piloti, come quest’anno è finita quella di Verstappen.

Tanti punti in comune ai quali a Maranello sperano se ne possa aggiungere un altro: nel 2003, infatti, a vincere il mondiale fu Michael Schumacher al volante di una Ferrari con il Cavallino Rampante che conquistò anche il titolo costruttori. Nel 2025 il finale sarà lo stesso? Ad oggi appare diffiicile, ma i tifosi ferraristi incrociano le dita e sperano anche anche questa volta Schumi dia il suo contributo alla vittoria.