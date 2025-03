Sinner-Alcaraz, il sorpasso già c’è stato: Jannik incredulo

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i due tennisti indicati come i dominatori dei prossimi anni: sorpasso già avvenuto

Primo nel ranking nonostante la squalifica di tre mesi. Sinner si è fermato in Australia, ma i suoi più diretti inseguitori in classifica hanno mostrato di aver poca voglia di approfittarne. Zverev ha ormai perduto le speranze di superare l’italiano, mentre soltanto una vera impresa potrebbe portare Alcaraz ad arrivare da numero 1 al mondo a Roma, dove tornerà l’altoatesino.

Lo spagnolo dovrebbe vincere tutti e quattro i prossimi Masters 1000 per scavalcare in classifica Sinner, anche se c’è chi crede che il sorpasso sia scontato. Si parla di Tim Henman, ex tennista inglese e attualmente impegnato come commentatore di Eurosport. Il britannico si è soffermato proprio sulla rivalità tra Sinner ed Alcaraz ed ha mostrato una chiara preferenza verso l’attuale numero 3 al mondo.

A suo dire, infatti, “lo spagnolo riuscirà a chiudere l’anno al numero 1 della classifica mondiale“, ma non solo. Per Henman “a fine carriera sarà Alcaraz ad aver conquistato più titoli Slam rispetto a Sinner“. Insomma, un doppio pronostico tutto sbilanciato a favore dello spagnolo e a svantaggio di Sinner che magari aspetta il ritorno in campo anche per smentire queste previsioni.

Sinner contro Alcaraz, Henman: “Nessuno supererà Djokovic”

Da molti indicati come i due che domineranno il mondo del tennis nei prossimi anni, magari con l’aggiunta di un terzo incomodo come potrebbe essere Fonseca, Sinner ed Alcaraz sono spesso messi a confronto con i big three: Federer, Nadal e Djokovic.

Proprio il serbo a il primato del numero di slam vinti, un record che – almeno stando a quanto afferma Henman – l’accoppiata Alcaraz-Sinner non metterà in discussione: “Quando entrambi lasceranno il tennis sarà ancora Novak Djokovic il giocatore con più titoli Slam conquistati“. Il serbo ha 24 Slam in bacheca, mentre Alcaraz e Sinner sono arrivati rispettivamente a quota 4 e 3.

Certo, entrambi hanno molti anni di carriera ancora davanti e se confermeranno la supremazia messa in mostra in questi ultimi mesi (nel 2024 si sono divisi gli Slam e nel 2025 a vincere il primo è stato Sinner), raggiungere Djokovic potrebbe essere impresa possibile. Non la pensa così l’ex tennista britannico che fa il suo pronostico.

Ma si sa, ogni pronostico è fatto per essere smentito e magari sarà proprio Sinner a farlo. Tenendosi il numero 1 del ranking anche alla fine dell’anno, superando Alcaraz come numero di Slam vinti e magari rendendo unica la sua carriera puntando al record di Djokovic ed entrando nella storia del tennis.