Tragedia per i giallorossi, tifosi sgomenti: addio al presidente

Ha scritto pagine incredibili della storia del club, “alimentando una passione che ha sempre avuto come punti fermi i valori più alti della sportività e del rispetto”

Giallorossi in lutto per la scomparsa del proprio Presidente. “Ci ha sempre guidato con passione, dedizione ed impegno costante, riuscendo a regalare ben più di una soddisfazione”, recita il comunicato ufficiale del club.

Roberto Vianello si è spento a 76 anni, nella notte tra domenica e lunedì. In lutto tutto il mondo del basket italiano e il Ravenna, la società che guidava con grande passione. “‘Innanzitutto divertiamoci’ era il suo motto, parole che campeggiavano in uno striscione esposto al Palasport”, il ricordo del Ravenna basket.

Vianello “si è sempre impegnato con l’obiettivo di creare un ambiente sano, riuscendo a trasmettere i propri valori sportivi a tutti quelli che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui, e che oggi ne piangono la scomparsa”, sottolinea il comunicato del club.

Inoltre “credeva fermamente nella crescita del basket a livello locale”, come ha evidenziato il Sindaco di Ravenna, Fabio Sbaraglia: “La generosità e la passione con cui ha saputo ricostruire e radicare in città una cultura cestistica, restano patrimonio inestimabile di tutta la comunità.

Negli anni della sua presidenza, il Ravenna basket ha conseguito risultati sportivi importanti, ma soprattutto attratto tantissime persone e tantissime famiglie al palazzetto, alimentando una passione che ha sempre avuto come punti fermi i valori più alti della sportività e del rispetto”.

Vianello ha fatto la fortuna di Ravenna

Vianello lascia un vuoto difficilissimo da colmare. Con lui il basket a Ravenna ha vissuto un’epoca incredibile e probabilmente irripetibile. Con grande passione e una determinazione senza eguali, il broker assicurativo di origini veneziane è riuscito a portare il Ravenna dai dilettanti alla Serie A2, ottenendo successi storici come quelli contro Virtus e Fortitudo Bologna.

“Ci uniamo al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e della società Ravenna Basket Piero Manetti – le parole del Presidente dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale – Ravenna e tutta la regione perdono un uomo di sport e una figura di riferimento per la comunità. La sua eredità umana e sportiva continuerà a essere un punto di ispirazione per la città e per l’intero mondo dello sport”.

L’ultimo saluto a Roberto Vianello si potrà dare giovedì alle 15, presso la basilica di Santa Maria in Porto. Naturalmente a Ravenna, una città e una squadra a cui ha dato lustro e che, inevitabilmente, sentirà forte la sua assenza.