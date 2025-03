Una partita tra soldati finisce in rissa: clamoroso in Turchia!

Nella serata di lunedì a Isparta, in Turchia, è scoppiata una rissa dopo una partita di calcio tra soldati somali. Le numerose ambulanze accorse nella zona certificano una situazione di numerosi feriti. Secondo quanto riportato dai quotidiani turchi, alcuni soldati della Somalia stavano seguendo un programma di addestramento nella struttura militare. 24 persone coinvolte, due delle quali sarebbero in condizioni gravi.

La nota stampa

Il Governatore Abdullah Erin, dopo aver visitato i soldati in ospedale, ha pubblicato una nota stampa ufficiale sull’accaduto: I feriti sono stati curati negli ospedali della nostra provincia e, a parte due, gli altri sono in buona salute. Non c’è al momento alcuna situazione negativa in caserma. Sono in corso indagini amministrative e giudiziarie da parte delle istituzioni competenti”.

La spiegazione della rissa

Erin ha spiegato come è avvenuta la rissa: “I nostri soldati sono intervenuti nella rissa in poco tempo e l’hanno riportata sotto controllo. Naturalmente, durante l’incidente, sia i cittadini somali che i nostri soldati hanno riportato ferite che potrebbero essere curate con un piccolo intervento medico. La nostra organizzazione sanitaria ha inviato le persone coinvolte all’Isparta City Hospital e al Süleyman Demirel University Research and Training Hospital in ambulanza. La maggior parte di loro è stata dimessa dopo aver ricevuto cure ambulatoriali. Tra i feriti ci sono due soldati somali che possiamo considerare critici. Sono in corso gli interventi necessari per loro. Spero che riacquistino la salute”.

Tra la Turchia e la Somalia c’è un accordo politico di reciproca cooperazione. In Somalia c’è un’enorme base militare turca, mentre i soldati somali vengono addestrati in Turchia.

Anche i cittadini della zona hanno detto che la rissa è stata davvero tremenda.