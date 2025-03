Bagnaia-Marquez, non c’è pace: la Ducati costretta ad intervenire

Aria di tempesta in Ducati con Marquez che vola e Bagnaia che affanna: il team è costretto ad intervenire subito

Si può non essere soddisfatti dopo aver dominato le prime due gare dell’anno, vincendo sprint e gara domenicale sia in Thailandia che in Argentina? La risposta arriva dalla Ducati che non può gioire a pieno nonostante il dominio di Marc Marquez.

Lo spagnolo ha mostrato una superiorità imbarazzante, con la capacità di conquistare con facilità pole e gare in entrambe le occasioni. Ciò che però non fa godere dei successi dello spagnolo è la situazione legata a Pecco Bagnaia. Il caso del pilota piemontese è ormai evidente, come è evidente la sua incapacità di gestire al meglio la nuova Ducati e di tenere il ritmo del compagno di squadra.

Anzi Bagnaia è finito sempre dietro anche ad Alex Marquez e in Argentina non è riuscito a superare Morbidelli, chiudendo la gara lunga al quarto posto. Una situazione che sta stufando il pilota italiano che chiede risposte e soprattutto soluzioni immediate ed è per questo che valuta anche di tornare alla Ducati 2024, moto con la quale aveva un gran feeling come dimostrano le 11 vittorie dello scorso anno.

Bagnaia e Marquez agli opposti: la Ducati interviene

Marquez vola, Bagnaia annaspa e la Ducati deve in qualche modo intervenire. Lo fa a parole, in attesa dei fatti, Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse.

Sugli account ufficiali del team, il manager ha esaltato Marc Marquez ma anche garantito supporto a Bagnaia per uscire dal periodo buio. “Il talento di Marquez è stellare, magistrale la sua condotta con un’innata autorevolezza e anche intelligenza e sensibilità nel gestire la propria azione e le proprie risorse intuendo in anticipo come andrà a finire“. Dall’Igna definisce Marquez un fuoriclasse e al contempo sprona Bagnaia: “Deve ritrovare il feeling e di questo sono amareggiato. Non sarà soddisfatto dei risultati, anche se già egregi, fin quando non daremo a Pecco la possibilità di mettere in pista il suo valore“.

Il direttore generale di Ducati Corse garantisce che la squadra è al lavoro e vuole raggiungere l’obiettivo quanto prima: “Con tutto il rispetto, Bagnaia non può e non deve faticare così tanto per un terzo posto, senza neanche ottenerlo“. Una situazione che nessuno vuole che si ripeta più con il test di Austin che farà capire se per l’italiano la crisi è in via di risoluzione oppure no. Serve però fare in fretta, anche per godersi a pieno i trionfi di Marquez.