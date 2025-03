Batosta terribile per Alcaraz, il problema c’è ancora

Continua il periodo no per il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, reduce dalla sconfitta sul cemento dell’Indian Wells.

Il cammino di Alcaraz, madrileno classe 2003, nel Masters 1000 si è fermato alle semi finali con la sconfitta subita dal britannico Jack Draper. Quest’ultimo si è imposto per due set a uno (6-1, 0-6, 6-4) per un match durato un’ora e quarantacinque minuti. Una vittoria che ha permesso a Draper di accedere alla finale con Rune, vinta abilmente con un doppio 6-2 in una partita durata poco più di un’ora di gioco.

Nonostante la squalifica di Jannik Sinner, numero uno del ranking ATP, Carlos Alcaraz non riesce ad imporsi nei tornei giocati. Sprecate le occasioni per accorciare in classifica sull’italiano, il ventunenne è stabile in terza posizione alle spalle anche del tedesco Alexander Zverev. Le possibilità di ottenere la prima posizione sono diminuite drasticamente, lo spagnolo è obbligato a vincere i Masters 1000 di Miami, Montecarlo e Madrid, oltre ad arrivare almeno in finale all’ATP 500 di Barcellona. Una serie continua di vittorie che per l’Alcaraz di oggi sembra essere improbabile, visti i problemi di continuità e di rendimento.

Alcaraz, continuano i problemi

Il rendimento di Carlos Alcaraz non è passato inosservato. Le prestazioni del giovane tennista spagnolo sono lontane dai suoi giorni migliori e l’eliminazione subita da Draper sul cemento al Masters 1000 dell’Indian Wells sono solo il culmine di un lungo periodo no per il madrileno. Il momento negativo del classe 2003 è stato affrontato da Guido Monaco, giornalista di Eurosport.

Il pensiero del commentatore di tennis rilasciato ai microfoni del canale YouTube di OA Sport: