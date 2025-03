“Conte tradito”: il Napoli ha un nuovo caso

“Non è soddisfatto e le cose le conosce”: ecco cosa sta succedendo in casa azzurra dopo il passo falso di Venezia

Sembrava potesse essere il weekend perfetto per il controsorpasso. Invece il Napoli si è impantanato nella Laguna e, solo qualche ora più tardi, l’Inter ha dominato e battuto l’Atalanta allungando a +3 in testa alla classifica.

Ora la squadra di Conte non può più permettersi altri passi falsi, mancano appena nove giornate e perdere ulteriore terreno da Lautaro e compagni vorrebbe dire addio allo Scudetto. Un obiettivo, per non dire un sogno che i tifosi continuano orgogliosamente a cullare, ma a cui lo stesso Conte crede forse un po’ meno dopo un calciomercato di gennaio che ha indebolito anziché rafforzato la rosa a sua disposizione.

Il tecnico salentino non avrebbe ancora digerito il mancato acquisto di un sostituto di Kvaratskhelia, un segnale di scarsa ambizione del club. Per Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, Conte è stato in sostanza “tradito da De Laurentiis”.

Il leccese “aveva chiesto quel passettino” per rimanere competitivi al cento per cento con l’Inter, mantenendo alta l’asticella, invece il patron azzurro si è come ‘accontentato’ del ritorno in Champions rimandando i nuovi investimenti alla prossima estate.

“L’Inter potrebbe vincere il secondo tricolore consecutivo – l’incipit dell’analisi di Criscitiello – la squadra di Inzaghi è la più completa e Simone si sta dimostrando di avere grandi qualità, di volere questo tricolore. A Napoli è diverso i tifosi sono straordinari e continuano a spingere, però De Laurentiis è stato abbastanza chiaro, non con le parole ma con i fatti.

Tradito da De Laurentiis

A gennaio la squadra andava rinforzata“, ma questo non è accaduto. Con ripercussioni sul campo, guarda caso proprio “in quel momento, tra l’addio di Kvaratskhelia e l’infortunio di Neres, il Napoli ha iniziato a zoppicare”.

Il calo degli azzurri, una sola vittoria da febbraio, sarebbe figlio in sostanza di un mercato per nulla ambizioso e lontanissimo dalle aspettative di Conte, la cui permanenza è adesso tutt’altro che scontata. L’accusa di Criscitiello a De Laurentiis è piuttosto chiara.

“Conte non è soddisfatto, il Napoli lo Scudetto lo vuole a chiacchiere”

“Ha dimostrato che gli interessava mantenere più un piazzamento per la prossima Champions che continuare a vincere. Conte non è soddisfatto di come il Napoli si sia mosso e le cose le conosce. Tra Como e Venezia ha sprecato un patrimonio, il Napoli lo Scudetto lo vuole a chiacchiere e non con i fatti”.