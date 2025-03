Doccia gelata per Valentino Rossi: Marquez se la gode

MotoGp, Marc Marquez può centrare il grande obiettivo: a rischio il primato di Valentino Rossi.

Dopo la grande vittoria in Argentina, Marc Marquez si conferma l’avversario da battere in questa nuova stagione. Il 2025, cominciato all’insegna delle difficoltà per Pecco Bagnaia, potrà essere una grande occasione per l’otto volte campione del mondo. Il pilota catalano ha raggiunto anche le 90 vittorie ed ha eguagliato il record di Angel Nieto a cui ha dedicato la sua vittoria.

Nonostante alcune difficoltà in pista, il campione della Ducati è riuscito a prendersi la scena durante la gara e successivamente anche con alcune dichiarazioni che hanno assunto il sapore di provocazione proprio nei confronti di Bagnaia, classificatosi quarto in griglia. Marquez, infatti, ha affermato che il suo rivale principale per il titolo sarà il fratello.

“Speriamo che non accada”: arriva il commento a sorpresa su Marquez

Ai microfoni di As, Alessio “Uccio” Salucci ha parlato proprio del percorso di Marquez e dei traguardi raggiunti nel corso della sua carriera. Il braccio destro di Valentino Rossi, oggi ds del team VR46, ha dovuto ammettere che uno dei grandi avversari della carriera dell’icona italiana potrà effettivamente superarlo numericamente parlando.

Dopo averlo superato nelle pole position (96 contro 65) Marquez, infatti, punta alle 115 vittorie targate Valentino Rossi, alle spalle del solo Giacomo Agostini a quota 122. Lo spagnolo, infatti, potrebbe seriamente ottenere il primato di vittorie in Moto Gp. Rispetto a ciò, Salucci ha affermato:

“Bravo a lui, è vero che ora il suo obiettivo sono le 115 vittorie di Vale. Marquez è molto forte, ha una moto e un team fantastici. Non voglio che arrivi alle vittorie di Valentino, ma credo ci riuscirà“.

La carriera di Marquez è stata costellata da numerose vittorie e soddisfazioni che hanno fatto di lui uno dei piloti più rilevanti degli ultimi anni. La sua forza in pista, nonostante i diversi infortuni, è sempre stata tale da poter confermarsi stagione dopo stagione sempre uno degli avversari più temibili.

La nuova annata potrebbe essere per lui fondamentale per eguagliare nuovi record grazie anche ad una condizione fisica e mentale migliore. Ai microfoni di Sky Sport, infatti, dopo la vittoria del Gran Premio di Argentina, ha affermato: