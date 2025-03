Hamilton-Ferrari, mai successo prima: tifosi tramortiti

L’avventura dell’inglese al volante della Rossa è iniziata nel peggior modo possibile: ha subito battuto un record, ma negativo

Il pompaggio mediatico della Ferrari è già finito. È finito a Melbourne, come dire nemmeno il tempo di cominciare e già tutto è da buttare. Non è così, o almeno lo si spera. Certo, la delusione è tanta. C’è quella di un popolo, della squadra, c’è soprattutto quella di Lewis Hamilton.

L’inglese è approdato a Maranello in pompa magna e con un contratto super, ma in primis per vincere. Quantomeno per essere subito competitivo contro i vari Norris e Verstappen. Invece, così come Leclerc, si è trovato una macchina non all’altezza di un Mondiale di Formula 1 da protagonista, e forse neanche un team ai livelli di quello della McLaren come della Red Bull.

Il feeling con la squadra non sembra ancora essere scattato, come dimostrato dall’errata gestione della pioggia che ha portato Hamilton a scontrarsi col team radio: “Mi era stato comunicato che avrei incontrato un breve acquazzone e che il resto della pista sarebbe rimasto asciutto. Così avevo pensato di rimanere il più a lungo possibile fuori dai box, però non mi avevano detto che sarebbe arrivato un secondo scroscio di pioggia”.

CLASSIFICA PILOTI DOPO IL PRIMO GP

1 Lando Norris (McLaren) 25 punti

2 Max Verstappen (Red Bull Racing) 18

3 George Russell (Mercedes) 15

4 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 12

5 Alexander Albon (Williams) 10

6 Lance Stroll (Aston Martin) 8

7 Nico Hulkenberg (Sauber) 6

8 Charles Leclerc (Ferrari) 4

9 Oscar Piastri (McLaren) 2

10 Lewis Hamilton (Ferrari) 1

Decimo posto all’esordio, nemmeno i più pessimisti si immaginavano un flop di Hamilton così clamoroso. Come sottolinea ‘Formulapassion.it’, quello dell’ex Mercedes è stato il peggior debutto di un pilota titolare della Ferrari nel 21esimo secolo. Un risultato così negativo, tanto per infilare ancor di più il coltello nella piaga, non accadeva da ben 25 anni.

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1 McLaren 27 punti

2 Mercedes 27

3 Red Bull 18

4 Williams 10

5 Aston Martin 8

6 Sauber 6

7 Ferrari 5

Hamilton da record… Negativo: battuto Massa

Il primo record di Hamilton con la Ferrari è un record negativo. L’inglese ha battuto Massa in quanto a peggior piazzamento nel primo Gran premio al volante di una ‘Rossa’. Nel GP di Bahrain nel 2006, appunto 25 anni fa, il brasiliano giunse nono al traguardo.

Sempre sulla pista di Sakhir, ma nel 2021, Carlos Sainz quasi riuscì ad eguagliare Massa: arrivò ottavo. In verità c’è qualcuno che ha fatto peggio di Hamilton: parliamo di Luca Badoer, il quale arrivò 17esimo nel GP di Valencia del 2009. Ma il pilota veneto rivestiva al tempo il ruolo di collaudatore, difatti disputò quel GP solo per sostituire l’infortunato Massa.