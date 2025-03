UEFA Nations League, le formazioni ufficiali di Italia-Germania

Italia e Germania si sfidano questa sera (20:45) per l’andata dei quarti di finale di Nations League. Andiamo a dare uno sguardo alle formazioni ufficiali: per gli azzurri consueto 3-5-2 di Spalletti con Kean e Raspadori riferimenti offensivi. In mediana Rovella regista, affiancato da Tonali e Barella.

In casa tedesca Sané, Musiala e Amiri alle spalle di Burkardt.

Si gioca a San Siro tra un’ora: sarà spettacolo in campo e sugli spalti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Kean, Raspadori. A disp.: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Buongiorno, Ricci, Maldini, Lucca, Frattesi, Ruggeri, Zaccagni, Casadei. Ct : Luciano Spalletti.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Gross, Goretzka; Sané, Musiala, Amiri, Burkardt. A disp.: Nubel, Ortega, Koch, Kleidienst, Undav, Leweling, Schlotterbeck, Stiller, Bisseck, Mittelstadt, Adeyemi, Andrich. Ct: Julian Nagelsmann.