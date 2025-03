Schumacher, tifosi in lacrime: è stata l’ultima volta

L’ultima volta è stata proprio targata Schumacher e questo ricordo non fa altro che aprire la scatola dei ricordi

Quando si parla di sport, specialmente di atleti che hanno letteralmente scritto la storia di una disciplina così nobile, seguita e impegnativa, è impossibile non guardarsi indietro. Certo, il presente è ciò che viviamo e sono i talenti che coloreranno il futuro dello sport.

Ma d’altro canto, quando cominciano ad esserci tante edizioni, uno sguardo anche malinconico e pieno di ricordo è impossibile non darlo ad esempio all’albo d’oro. Per questo d’altronde lo sport ci emoziona tanto: ci fa rivivere emozioni passate in maniera nitida.

“È stata l’ultima volta”: il racconto commuove

Dopo l’esordio stagionale nel Gran Premio d’Australia a Melbourne con la vittoria di Norris seguito da Verstappen e Russell, ci si sposta dall’Oceania all’Asia con il GP della Cina. Nel 2006 qui ci fu ll’ultima vittoria di Michael Schumacher, la numero novatnuno.

Schumi era partito sesto in griglia, ma il tedesco della Ferrari fece la sua classica gara clamorosa a livello di gestione e strategico, riducendo così a superare in primis Fernando Alonso (ancora oggi in F1) e poi Giancarlo Fisichella per tagliare il traguardo con ben tre secondi di vantaggio.

Ora pensare ad una vittoria della Ferrari in Cina è complicato, soprattutto dopo le prestazioni al di sotto delle aspettative fornite in Australia. Leclerc è arrivato ottavo mentre Hamilton, all’esordio in Rossa, ha terminato la propria corsa in decima posizione.