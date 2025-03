Tonali illude l’Italia, la Germania ribalta il risultato e conquista il primo round a San Siro

Non basta il gol di Tonali all’Italia, la Germania rimonta a San Siro e conquista l’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League. Finisce 1-2 per la truppa di Nagelsmann, che nel secondo tempo ribalta il risultato. Domenica, a Dortmund, il secondo round del confronto.

Primo tempo

Avvio di aggressività insistente per la formazione di Nagelsmann, che guadagna il primo calcio d’angolo quando sul cronometro non era nemmeno trascorso un minuto di gioco. Break azzurro al quarto minuto con l’esterno di Barella verso Tonali che non può essere raggiunto dal centrocampista del Newcastle. Al minuto 9 il gol degli azzurri: grandissima sventagliata di Bastoni per Barella, che imbuca con grande saggezza verso Politano: scarico all’indietro che Tah spazza, ma non a sufficienza: al posto giusto e al momento giusto c’è Tonali, che deposita nel sacco.

Spinge ancora la truppa di Spalletti con Raspadori che crossa in modo impreciso dopo il cambio lato di Barella. L’intensità è davvero altissima e non c’è un attimo di sosta: scocca il quarto d’ora e la Germania si rende pericolosa con il colpo di testa di Goretzka che finisce alto di poco (Calafiori era pronto a intervenire sotto la traversa). Al 20′ ancora Goretzka sulla respinta di Di Lorenzo: conclusione di controbalzo che non impensierisce Donnarumma.



Alla mezz’ora Tonali scarica un tiro potentissimo che Baumann respinge. Politano serve negli spazi Kean, che calcia in modo prorompente: ancora Baumann a dire ‘no’ agli azzurri.

Al 42′ punizione di Amiri: la sfera non s’abbassa a sufficienza e termina alta sopra la traversa.

Secondo tempo

Avvio aggressivo di entrambi gli assetti in campo. Al minuto 48 arriva il pareggio dei tedeschi con il neo-entrato Kleindienst sul cross di Kimmich. L’azione è nata da una trivela favolosa di Musiala. Soffre l’Italia quando Kimmich s’inserisce pericolosamente tra le maglie difensire degli azzurri, ma trova l’opposizione decisiva di un attento Donnarumma in uscita. Al 55′ si rifà vedere in avanti l’Italia: tutto parte da una sventagliata di Raspadori per Politano: scarico per l’accorrente Barella che posiziona un bel traversone, sul quale Udogie non trova il pertugio vincente.

Al 66esimo bella giocata di Tonali: favoloso colpo di tacco per l’inserimento di Kean che spedisce altissimo di controbalzo. Poco più tardi occasione colossale per gli azzurri: Tonali inventa ancora, il controllo di Raspadori diventa dribbling, ma il piattone viene parato da Baumann con un intervento da hockey.

Chance da un lato, chance dall’altro: Goretzka è un fattore e si getta in area avversaria, senza trovare la deviazione vincente con il colpo di testa comunque pericoloso.

Il sorpasso tedesco arriva su un’altra palla inattiva: Goretzka anticipa tutti e con un preciso colpo di testa trafigge un Donnarumma non perfetto. Il riflesso prodigioso di Baumann evita il pari immediato degli azzurri sugli sviluppi di una carambola. All’80esimo Barella si coordina con una bella volèe appena fuori dall’area di rigore: il suo tentativo, però, è impreciso.

A cinque minuti dalla conclusione buona combinazione tra Lucca e Maldini: spizzata del primo, bordata del secondo, ma Baumann è ancora attento e non si fa sorprendere.

Nel finale da evidenziare un problema fisico per Calafiori. I tedeschi vincono il primo round. Domenica a Dortmund il ritorno.