Tragica notizia, addio al campionissimo: tifosi affranti

È venuto a mancare uno degli atleti più titolati della storia delle Olimpiadi, lasciando un vuoto indelebile

Ci sono sportivi destinati a rimanere nella storia in eterno. Atleti che hanno fatto imprese talmente epiche che è difficile pensare che qualcuno possa anche solo replicarle: questo è stato un esempio vero e proprio di talento e perseveranza sportiva.

Purtroppo ne dobbiamo parlare al passato poiché è venuto a mancare. Una pagina epocale dello sport che si chiude dopo una vita da numero uno nella sua disciplina. Aveva 82 anni ed era riuscito a vincere alle Olimpiadi la bellezza di dieci medaglie.

Lutto nello sport: ci lascia una leggenda

Akinori Nakayama è scomparso all’età di 82 anni. Di nazionalità giapponese, è stato una leggenda della ginnastica artistica collezionando tra le Olimpiadi di Città del Messico 1968 e Monaco 1972 ben 10 medaglie olimpiche, sei di queste d’oro, risultati che lo hanno inserito nella Hall of Fame della ginnastica nel 2005.

Il suo debutto ad altissimo livello è stato nei Mondiali del 1966 quando vinse tre ore (copro libero, sbarra e concorso a squadre). Da lì in poi un’ascesa continua fino al dominio nei Giochi Olimpici. Dopo essersi ritirato, Nakayama è diventato allenatore e giudice internazionale, contribuendo con la continua crescita di questa disciplina.

Nakayama soffriva di un cancro allo stomaco e proprio alcune complicanze a riguardo sono state fatali. La Japan Gymnastics Association ha raccontato di come Akinori sia morto il 9 marzo con tanto di funerali già svolti in forma privata, ma hanno voluto annunciare la dipartita solo in queste ore.