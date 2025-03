VIDEO – Theo Hernandez via dal Milan a zero? I retroscena

Un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e, al momento, nessuna disponibilità da parte del club per il rinnovo: Theo Hernandez può lasciare il Milan a parametro zero? Una possibilità che inizia a prendere corpo, mentre sullo sfondo c’è anche la nazionale francese che può complicare ancora di più le cose. Nel video, approfondiamo la questione.