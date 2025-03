Zanardi, notizia fantastica: c’è da commuoversi

Alex Zanardi continua ad essere punto di riferimento per il mondo paralimpico: la notizia è fantastica, si fa fatica a non commuoversi

Un eroe buono e gentile, il sorriso sempre sul viso, le braccia forti pronte ad una nuova sfida. Alex Zanardi è sempre stato visto così, con il suo essere esempio senza farlo pesare, sempre pronto a scambiare una chiacchiera con i tifosi, disponibile per chi richiedeva aiuto.

Dal giugno 2020, di Zanardi non si hanno che poche notizie. Il grave incidente avuto mentre guidava la sua handbike lo ha tolto ai suoi tifosi, senza però disperderne l’insegnamento e il suo essere simbolo e figura di riferimento. Un simbolo di cui nello sport paralimpico (e non solo) c’è grande bisogno, per farlo conoscere al grande pubblico, ma anche per consentire quell’esperienza di inclusività che è base fondante dello sport.

Punta a questo anche Dash to Cortina, il progetto di MYM che arriva dopo il successo ottenuto con Dash to Paris 2024. Si tratta di un viaggio che, attraversando le montagne italiane, punterà diritto a Cortina, una delle sedi delle Paralimpiadi invernali. Sarà proprio lì la tappa finale di un’avventura che ha conquistato tutti prima di Parigi 2024 e che punta al bis.

Un viaggio nel quale mettersi in gioco, un percorso che ha come traguardo non un luogo fisico, ma un cambiamento che riguardi in generale il mondo dello sport, dell’inclusione e della solidarietà.

Dash to Cortina, nel 2024 fondi anche a Obiettivo 3 di Zanardi

Il progetto è diviso in due aspetti: una riguarda la raccolta fondi per progetti e organizzazioni impegnate nell’inclusione delle persone con disabilità, l’altra sul sensibilizzare sull’importanza dello sport come mezzo di integrazione sociale.

Un doppio obiettivo che nel 2024 ha portato alla raccolta in tre giorni di 70mila euro, andati a art4sport (della campionessa paralimpica Bebe Vio) e Obiettivo3 (creato da Alex Zanardi). Quest’anno, invece, la scelta delle associazioni che beneficeranno dei fondi raccolti sarà scelta dalla community: le organizzazioni potranno iscrivere i loro progetti sulla piattaforma Dash to Charity e saranno votati dalla community. I fondi saranno quindi distribuiti tra le tre organizzazioni più votate.

Il percorso di quest’anno di Dash of Cortina si articolerà sempre in tre sport: corsa, ciclismo e nuoto e andrà avanti per un anno intero. Da Livigno ( 21-23 marzo 2025) a Monza-Corina (dal 25 al 29 luglio), quindi il 6 marzo 2026 è prevista una pedalata di gruppo da Brescia a Verona in occasione della cerimonia inaugurale delle paralimpiadi invernali.