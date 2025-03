Esordio complicato ma vincente per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Miami. Dopo aver perso 3-6 il set iniziale, il tennista italiano rimonta il francese Quentin Halys e riesce a strappare la vittoria in tre set, garantendosi così l’accesso al terzo turno del torneo. Fase del Miami Open in cui potrà così sfidare il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha invece battuto a sua volta con un doppio 6-4 Tristan Schoolkate.