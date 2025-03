Batosta Sinner, addio al numero 1: novità dell’ultim’ora

Per Jannik Sinner perdere il numero 1 al mondo può essere soltanto questione di tempo: arriva l’annuncio che lo mette in guardia

Per Jannik Sinner c’è da attendere ancora un punto di tempo per poter tornare in campo. Altro mese e mezzo da spettatore, senza poter fare quello che gli riesce meglio: giocare a tennis.

L’italiano sconta ancora i tre mesi di squalifica patteggiati con la Wada per il caso clostebol e, mentre dal sindacato dei tennisti guidato da Kyrgios e Djokovic arrivano accuse e denunce, si prepara con calma e riservatezza al ritorno in campo. Accadrà a Roma quando, salvo improbabili stravolgimenti di programma, scenderà in campo ancora da numero 1 al mondo.

Leader del ranking nonostante i tre mesi di stop perché Zverev e Alcaraz hanno accusato la pressione di poter superare l’italiano e non sono riusciti a recuperare i punti necessari, Sinner potrebbe però perdere il ruolo di numero 1 al mondo nei prossimi mesi. Anzi c’è un italiano che punta proprio a scalzare l’altoatesino, un sogno che non ha nessuna intenzione di nascondere.

Sinner, Cinà vuole imitarlo: punta a numero 1 e Slam

Che il tennis italiano viva un momento particolarmente positivo è cosa riconosciuta, come confermato anche dall’impresa del giovane Federico Cinà. Il 17enne siciliano, dopo la finale al Challenger di Hersonissos, ha ricevuto una wild card per partecipare al Masters 1000 di Miami ed è riuscito a battere al primo turno Francisco Comesana con un doppio 7-6.

Un risultato straordinario, come straordinaria è l’ambizione del giovanissimo aspirante campione del tennis nostrano. Nel corso di un’intervista a ‘SKy’, Federico Cinà non ha nascosto la speranza di imitare il suo connazionale e scalare la classifica del ranking: “Il mio sogno è diventare numero 1 del mondo e di vincere quanti slam più possibile – le sue dichiarazioni –. Mi sono allenato tutti i giorni con la stessa concentrazione, la stessa testa, che è l’aspetto più difficile“.

Difficile ora sarà il proseguo della sua carriera, confermare quanto di buono mostrato a Miami e provare a scalare il ranking per avvicinarsi alle posizione di vertice. Cinà però può farcela, ha le potenzialità per diventare uno dei tennisti più forti al mondo. Se saprà sfruttarle, lo si capirà soltanto con il tempo. Intanto c’è il primo piccolo traguardo raggiunto ,con la partecipazione e la vittoria di una partita in un Masters 1000 ATP. Il 17enne siciliano spera che sia solo il primo e più piccolo ‘trofeo’ della sua carriera.