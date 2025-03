Bologna, Odgaard: “La mia miglior stagione? Ecco cosa penso! Tra Coppa Italia e Champions…”

“Perchè scegliere?”. Questa la risposta Jens Odgaard sulla scelta tra la Coppa Italia o qualificazione in Champions League. L’importante è portare in alto il Bologna. Il giocatore rossoblù, intervistato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato degli obiettivi stagionali.

Le parole di Odgaard

“Mi piacerebbe farle entrambi se ci fosse la possibilità. Non sarà facile, ma sono obiettivi fondamentali della nostra stagione. Alzare la coppa è un obiettivo, fare bene in campionato un altro obiettivo. Dobbiamo andare per entrambi”.

“ Bologna è una magia. La si percepisce ogni volta che si scende in campo. Un connubio fra squadra e pubblico che più saldo che mai: “L’avverto specialmente allo stadio ma anche in città. C’è un legame speciale. Personalmente i tifosi mi danno tanta energia, se non ne ricevi giocando con lo stadio pieno non so chi tu sia. Penso che sia la prima volta che gioco a questo alto livello in Serie A, che è più difficile, con rispetto, del campionato olandese. Rapportata al valore del campionato, credo di poter dire che questa è la mia miglior stagione”.