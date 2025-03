Brasile-Colombia, terribile scontro tra Alisson e Sanchez! L’accaduto

Attimi di grande paura durante la sfida giocata nella notte fra Brasile e Colombia, vinta per 2-1 dai verdeoro grazie alle reti di Raphinha (su calcio di rigore) e di Vinicius in pieno recupero (di Luis Diaz la rete invece dei rivali).

L’accaduto

Al 70′ della sfida infatti c’è stato un durissimo scontro di gioco fra il portiere del Liverpool, Alisson Becker ed il difensore del Galatasaray, Davinson Sanchez. Il tutto è nato da un tentativo di colpo di testa del difensore centrale, che ha trovato però la testa del rivale, il quale tentava in quel momento un’uscita in presa alta.

Entrambi i giocatori sono dovuti uscire dal campo, sostituiti, ma ad avere la peggio sembra essere stato Davinson Sanchez che ha perso conoscenza per qualche secondo. Successivamente ha ripreso conoscenza, ma è uscito in barella e saranno da valutare le sue condizioni in queste ore.

Da qui infatti nasce poi l’anomalia dei 7 cambi effettuati dai verdeoro. L’articolo 96 della CONMEBOL stabilisce che in caso di “sostituzione per sospetto trauma cranico o commozione cerebrale”, entrambe le squadre possono effettuare un’altra sostituzione. In questo caso, un giocatore per ogni squadra ha dovuto uscire, quindi sono state consentite due sostituzioni extra per ogni squadra. Sempre secondo il protocollo ufficiale Alisson ora dovrebbe osservare cinque giorni di stop, saltando dunque la sfida all’Argentina: “E’ stato sostituito perché ha riportato un trauma cranico. Ora gli faremo una tomografia computerizzata e poi una risonanza”, ha spiegato poi il medico della Seleçao, Rodrigo Lasmar.

La classifica aggiornata per le qualificazioni ai Mondiali nel Sudamerica

Ecco intanto la classifica aggiornata delle qualificazione mondiali: comanda in vetta l’argentina che però ha anche una partita in meno, il Brasile segue ma è distante quattro lunghezze. Terzo l’Uruguay insieme al Paraguay.

Argentina 25*

Brasile 21

Uruguay 20*

Paraguay 20

Ecuador 19*

Colombia 19

Bolivia 13

Venezuela 12*

Perù 10

Cile 9

*una partita in meno