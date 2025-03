Brutte notizie per Spalletti: un calciatore lascia il ritiro della Nazionale per infortunio!

Il calciatore Andrea Cambiaso, indisponibile per la gara Germania – Italia, ritorno dei Quarti di Finale di Nations League, lascia questa sera il ritiro della Nazionale. Il difensore della Juventus, arrivato domenica scorsa nel ritiro azzurro di Appiano Gentile con un trauma alla caviglia sinistra occorsogli durante la gara di campionato disputata a Firenze, non ha recuperato completamente e proseguirà, quindi, le cure del caso presso il club di appartenenza. Nel corso dell’allenamento odierno, invece, ha svolto la sessione completa di lavoro il calciatore Mattia Zaccagni, da considerarsi dunque disponibile per la trasferta a Dortmund.

Italia-Germania, la partita

Non basta il gol di Tonali all’Italia, la Germania rimonta a San Siro e conquista l’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League. Finisce 1-2 per la truppa di Nagelsmann, che nel secondo tempo ribalta il risultato. Domenica, a Dortmund, il secondo round del confronto.

Avvio di aggressività insistente per la formazione di Nagelsmann, che guadagna il primo calcio d’angolo quando sul cronometro non era nemmeno trascorso un minuto di gioco. Break azzurro al quarto minuto con l’esterno di Barella verso Tonali che non può essere raggiunto dal centrocampista del Newcastle. Al minuto 9 il gol degli azzurri: grandissima sventagliata di Bastoni per Barella, che imbuca con grande saggezza verso Politano: scarico all’indietro che Tah spazza, ma non a sufficienza: al posto giusto e al momento giusto c’è Tonali, che deposita nel sacco.