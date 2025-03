Giuntoli fa piazza pulita: tre nomi per tenersi la Juve

Cristiano Giuntoli deve rivoluzionare la Juventus e per restare in sella deve portare a Torino tre nomi: ecco chi sono

La crisi che nessuno si aspettava e scoppia fragorosa proprio quando il peggio sembrava essere passato. La Juventus era lì, a immaginare lo scudetto dopo il 2-0 al Verona, e si è ritrovata catapultata fuori dalla Champions.

Un tracollo tra Atalanta e Fiorentina, una discesa verticale in una stagione che era stata caratterizzata da alti e bassi. Il quinto posto in classifica ha fatto scattare l’allarme, per Thiago Motta il destino sembra essersi già compiuto e c’è solo da capire quando calerà il sipario sulla sua avventura in bianconero. Subito se contro il Genoa non arriverà una vittoria, a fine campionato se dovesse trovare la forza per garantire un degno finale di stagione.

Il quarto posto come necessità assoluta, per l’allenatore, ma soprattutto per la società che ha bisogno dei soldi della Champions per programmare il futuro. Un futuro senza Thiago Motta, come detto, ma che potrebbe essere anche senza Giuntoli. Il Football Director è finito anche lui sotto processo e il finale di stagione dirà se e come avrà ancora in pugno la Juve. Per uscire dall’angolo ha però bisogno di idee chiare per la nuova annata e sono tre gli arrivi che potrebbero essere garanzia di conferma (e successo).

Da Conte a Osimhen: i tre colpi di Giuntoli per tenersi la Juve

Ne parla Michele Criscitiello sul proprio canale youtube, facendo il punto su quel che è il momento della Juventus e anche il futuro della società.

Da questo punto di vista, il suggerimento a Giuntoli è chiaro: se vuole restare a Torino deve mettere a segno un triplo colpo. Si parte dalla panchina e da Antonio Conte: “Giuntoli deve sfruttare la crepa che c’è tra il Napoli e Antonio Conte. Conte è l’unica soluzione per tornare immediatamente vincente. Sarebbe una coppia perfetta” le dichiarazioni di Criscitiello.

Quindi c’è il centrocampista e chi meglio di Tonali per sistemare le cose? Criscitiello suggerisce a Giuntoli di lavorarci subito perché il centrocampista può tornare in Italia e soltanto Juve e Inter possono permetterselo. Infine, l’attacco e anche il qui il nome è uno solo: Victor Osimhen.

“Serve una punta e devi andare su Osimhen” spiega Criscitiello, secondo cui soltanto in questo modo Giuntoli potrà tenersi stretta la Juventus. Un mercato di ‘garanzie’ e non più di scommesse quello immaginato per il club bianconero, che intanto deve però conquistare la Champions. La condizione necessaria per poter progettare il futuro con Conte, Tonali ed Osimhen.