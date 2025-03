Hamilton-Verstappen, scontro totale: il patto è venuto a galla

L’ombra di una clamorosa alleanza getta il mistero sulle ultime stagioni di Formula 1: il patto tra piloti e scuderia fa discutere.

Si è aperta subito con grandissimi colpi di scena la stagione di Formula 1, che nel gran premio inaugurale a Melbourne ha visto trionfare ancora una volta Lando Norris, seguito al secondo posto da Max Verstappen. La prima gara dell’anno ha dunque in buona parte confermato le aspettative: la McLaren sembra essere la macchina più forte e potrebbe davvero scalfire il dominio del quattro volte campione del mondo olandese.

Pole position e primo posto per il pilota britannico, che ha concluso così un primo weekend perfetto nonostante ci sia ancora da lavorare e da migliorare per la nuova monoposto. Non c’è tempo per fermarsi, perché questo fine settimana si ritorna immediatamente in pista in Cina, con la prima tappa asiatica dell’anno nel circuito di Shangai. Si parte oggi con prove libere e qualifiche per la prima Sprint Race dell’anno, poi Sprint e qualifiche domani, con la gara in programma domenica mattina.

Hamilton-Verstappen, il patto con Toto Wolff

Intanto, continua a far discutere l’ipotesi svelata in esclusiva da Netflix, nella serie dedicata Drive To Survive di un possibile patto stretto in Mercedes tra Lewis Hamilton e Toto Wolff. “Non ho parlato con Max, perché ho promesso a Lewis che non l’avrei fatto, ma adesso gli parlerò”, dice il Team Principal in una conversazione con la moglie Susie catturata dalle telecamere.

Il dialogo ha lasciato così spazio all’immaginazione – ma neanche troppa -, lasciando intendere che esistesse una sorta di accordo tra la scuderia e il pilota britannico per non portare Verstappen in Mercedes fin quando ci fosse stato lì Sir Lewis. Con il passaggio di Hamilton alla Ferrari, però, ecco che le trattative sarebbero potute partire serenamente. Tuttavia, sulla vicenda è intervenuto proprio nelle ultime ore il diretto interessato, Toto Wolff, che ha puntualizzato: “Bisogna sempre prendere Drive to Survive con le pinze. Ho visto tre episodi e a volte mi sono dovuto davvero trattenere, specie quando vedi la ricostruzione di certe storie di cui sei protagonista”.

Il boss della Mercedes va più nello specifico e dice: “Alcune cose sono presentate in maniera un po’ fuorviante. Netflix si è presa sicuramente qualche licenza creativa. Per restare a quell’episodio, quello che ho detto veramente era che non avrei parlato con nessun altro pilota finché la situazione con Lewis non fosse stata completamente chiarita. Ma dal modo in cui hanno montato le immagini, sembrava che io avessi promesso a Lewis che non avrei parlato affatto con i Verstappen”.