Inter, ecco la verità sulle difficoltà di Taremi

Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter, ha vissuto una serata di apprensione durante il match tra l’Iran e gli Emirati Arabi, vinto dalla sua squadra. Il centravanti, infatti, è rimasto a guardare dalla panchina a causa di un infortunio muscolare che lo tormenta da mesi. Sebbene sia un elemento cruciale per l’Inter, la sua condizione fisica continua a preoccupare, tanto da costringerlo a una pausa forzata con la nazionale. Taremi ha condiviso le sue preoccupazioni con la stampa, rivelando che il suo unico pensiero è quello di recuperare al meglio per tornare a disposizione del club nerazzurro.

L’infortunio e la lunga riabilitazione: un’annata difficile per Taremi

Il calvario fisico di Mehdi Taremi dura ormai da cinque mesi. Il giocatore, che prima di arrivare all’Inter, si era sempre distinto per la sua determinazione e forza fisica, in questo avvio di esperienza nerazzurra ha dovuto fare i conti con un infortunio muscolare che ha messo a dura prova la sua stagione. Nonostante la sua voglia di lottare in campo per il suo Paese è stato lo staff della nazionale iraniana a decidere di non schierarlo contro gli Emirati Arabi. Lo staff della Nazionale punta sulla sua guarigione prima di un eventuale rientro. Taremi ha comunque rassicurato i tifosi, sottolineando che a Milano riceve tutto il supporto necessario per recuperare e concentrarsi sul suo obiettivo: “La mia unica preoccupazione è rimanere nel calcio europeo“, ha dichiarato.